Новости версия для печати В закрома Орловской области уже засыпано 3 миллиона тонн зерна Губернатор региона сегодня начал с этого областной педсовет.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Нам сделали небольшой подарок хлеборобы ко дню знаний. Сегодня я уже могу об этом говорить: на сегодняшний день уже собрано три миллиона тонн зерна. Казалось бы, какое это отношение имеет к системе образования? Но это те люди, кого вырастили и воспитали, это те люди, которые дают нам возможность практически быть уверенными в том, что рекорд прошлого года будет побит».





Анна Вайсергисер

27 августа 2019 года







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