Новости версия для печати В Орле продолжается прочистка ливневой канализации Это делается каждый год, однако проблем с дождеприёмниками меньше не становится.



Уже меньше недели остается до начала осени, и пусть сентябрь обещает быть солнечным и теплым, сезона дождей не миновать.



Василий Новиков, мэр г. Орла: «Мы каждый год тратим огромные деньги на ливневку, мы знаем все места, которые масштабно может залить в случае большого ливня, но при этом видим одну и ту же картину. Тогда вопрос: зачем мы тратим такие деньги?».

Исполняющий обязанности руководителя УКХ Орла Дмитрий Фролов на встрече отчитался: к дождливым капризам погоды они готовятся заранее. Уже сейчас ливневые канализации города находятся под контролем.



Дмитрий Фролов и.о. начальника МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла»: «С 20 августа подрядная организация приступила к работам на Кромском шоссе, по состоянию на 27 число выполнены работы по промывке дождеприемных колодцев на Кромском шоссе на участке от улицы Автовокзальной до Автогрейдерной. После завершения работ на Кромском шоссе подрядчик приступит к выполнению работам по улице Московской».

Глава города подчеркнул: чтобы не было сюрпризов, проверку должны пройти и те ливневки, реабилитирующие работы на которых уже завершились.



Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Вместе с «Орелводоканалом», с привлечением их техники и специалистов, необходимо проверить пропускную способность ливневых канализаций, и тех, которые уже были сделаны согласно отчетам - в каком состоянии они находятся сейчас, и насколько качественно выполнена работа».





Юлия Опанасюк

27 августа 2019 года







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