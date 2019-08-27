Новости версия для печати Гарантия – полис ОМС: орловцы могут в полном объёме получать высокотехнологичную медицинскую помощь Оказание высокотехнологичной медицинской помощи предполагает применение новых сложных или уникальных, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью. В России за счёт средств обязательного медицинского страхования ВМП осуществляется с 2014 года. Редакция «Орловского информбюро» встретилась с руководителем Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области Романом Федяковым, чтобы выяснить, насколько доступна высокотехнологичная медицинская помощь для пациента.



корр: Роман Петрович, какие профили ВМП сегодня наиболее востребованы в Орловской области?

Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Наиболее востребованными профилями оказания ВМП жителями нашей области являются: «сердечно-сосудистая хирургия» в части стентирования коронарных артерий; «травматология и ортопедия» в части эндопротезирования суставов; «неонатология» в части выхаживания недоношенных. За 5 лет количество случаев госпитализации при оказании ВМП в нашем регионе увеличилось с 856 до 2035 случаев госпитализации. Высокотехнологичную медицинскую помощь у нас оказывают 4 бюджетных учреждения здравоохранения: «Орловская областная клиническая больница»; «НКМЦ имени З.И. Круглой»; «Орловский онкологический диспансер» и «Больница скорой медицинской помощи им. Н. А. Семашко».



корр: А если пациент, к примеру, хочет получить консультацию врача-специалиста из федерального центра дистанционно – возможно ли её получить бесплатно по полису ОМС?

Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Да, возможно. Это направление медицинской деятельности называется телемедицина, которое используется и в наших медицинских учреждениях. Порядок организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий определен приказом Министерства здравоохранения РФ от 30.11.2017 № 965н. Однако следует отметить, что телеконсультацию получает лечащий врач при возникновении сомнений в диагнозе или выбранной схеме лечения, а не пациент.



корр :Если нет уверенности в точности диагноза, можно ли бесплатно получить консультацию специалистов более высокого уровня?

Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Своевременное квалифицированное обследование и лечение пациента организует лечащий врач. Он же по требованию пациента приглашает для консультаций врачей-специалистов, это предусмотрено федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». При нетипичном течении заболевания для окончательного установления диагноза лечащий врач выдает пациенту направление в федеральный медицинский центр на консультацию. По направлению консультация осуществляется для пациента бесплатно. Пациент, конечно же, может обратиться в федеральный центр самостоятельно. Например, для того, чтобы перепроверить диагноз, поставленный по месту жительства. Но в этом случае обследование для него будет платным.



Поэтому все действия касательно своего здоровья стоит всегда согласовывать с лечащим врачом. Это избавит от хлопот, дополнительных расходов и пустой траты времени.



Доверие пациентов «столичной» медицине в нашей стране по-прежнему остаётся на высоком уровне. И часто пациенты интересуются, а можно ли провести высокотехнологичную операцию не в Орле, а в одной из московских клиник по полису ОМС, то есть бесплатно.



Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Согласно Федеральному закону «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» каждый обладатель полиса ОМС имеет право на бесплатное оказание медицинской помощи на всей территории РФ в рамках базовой программы ОМС, в медицинских организациях, участвующих в ее реализации. Но, во-первых, стоит учитывать, что сегодня медицина Орловской области располагает широким спектром высокотехнологичного оборудования, которое позволяет эффективно оказывать ВМП в пределах региона. Во-вторых, направление пациентов в региональные и федеральные медицинские организации для оказания медицинской помощи осуществляется лечащим врачом медицинской организации, в которой пациент проходит диагностику и лечение в рамках оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи. То есть мы снова возвращаемся к отношению с лечащим врачом. Специалист, понимающий вашу проблему и несущий ответственность за ваше здоровье, прекрасно знает – где и как её можно решить в Орловской области или за её пределами. Вступайте в продуктивный диалог, доверяйте специалисту – и результат непременно будет положительным.



корр:Востребованной сегодня является и процедура ЭКО. Могут ли жители Орловской области пройти её бесплатно – по полису ОМС?

Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Да, конечно. Расходы на вспомогательные репродуктивные технологии (экстракорпоральное оплодотворение) осуществляются за счет средств ОМС. В средний норматив по полису входит проведение I этапа ЭКО, проведение I - III этапов ЭКО с последующей криоконсервацией эмбрионов, полный цикл ЭКО без применения криоконсервации эмбрионов, полный цикл ЭКО с криоконсервацией эмбрионов, размораживание криоконсервированных эмбрионов с последующим переносом эмбрионов в полость матки. А вот хранение криоконсервированных эмбрионов за счет средств ОМС не осуществляется. Принятие решения о направлении (об отказе в направлении) пациента для проведения процедуры ЭКО за счет средств ОМС и выдачу направления на проведение процедуры ЭКО осуществляет комиссия Департамента здравоохранения Орловской области по отбору пациентов для проведения этой процедуры.



корр: Не секрет, что зрение россиян ухудшается пропорционально использованию компьютерной техники и гаджетов. Поэтому резонный вопрос, входит ли коррекция миопии в перечень ВМП, оказываемой бесплатно? Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Миопия как заболевание не требует оказания ВМП. За счет средств ОМС осуществляется очковая и контактная коррекция миопии в условиях офтальмологического кабинета поликлиники путем подбора очков и контактных линз. Хирургическая, в том числе лазерная, коррекция не входит в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и может осуществляться за личные средства граждан.



Ну и в финале беседы – где жители Орловской области могут получить более детальную информацию о ВМП?

Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: С Перечнем ВМП, оказываемой бесплатно в 2019 году, можно ознакомиться в составе региональной Программы государственных гарантий, размещенной на официальном сайте ТФОМС Орловской области oreltfoms.ru в разделе «Нормативные правовые акты». Также консультацию по вопросам ВМП могут провести страховые представители страховых медицинских организаций.





Орловское Информбюро

27 августа 2019 года







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