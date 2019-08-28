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среда
28.08.2019
16:34:53
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На территории Орловской области продолжается «Вахта Памяти»Поисковые отряды разыскивают погибших солдат.
Добровольцы ведут большую работу и по установлению личности найденных. Ребятам удалось узнать имя погибшей на Орловщине медсестры. Это Ркия Мусина, и сегодня ее останки передадут родным для захоронения на родине в Республике Татарстан.
И сегодня, в деревне Никольское Покровского района состоится церемония перезахоронения. По православному обычаю, с почестями земле предадут останки бойцов и командиров Красной Армии. Их нашли члены региональной общественной организацией «Молодежное поисковое объединение «Огненная дуга».
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