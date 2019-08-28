Новости версия для печати В Орловской области за три года планируют капитально отремонтировать 1068 многоквартирных домов Адресную программу утвердило правительство области.



Объем финансирования составит более 9 миллиардов рублей. Работы рассчитаны на три года – их проведут в 2021-м, 2022-м и 2023-м годах. В краткосрочный план включены многоквартирные дома, в которых требуется капитальный ремонт лифтов, а также объекты, нуждающиеся в замене кровли. Список адресов опубликован на официальном портале администрации Орловской области, в разделе «Законодательство».





Мария Семак

28 августа 2019 года







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