Новости версия для печати 164 штрафа - за два дня Орловские госавтоинспекторы провели акцию «Пешеход» и выяснили, что те, у кого нет автомобиля, правила дорожного движения нарушают чаще, чем те, кто за рулем.



За переход проезжей части в неположенном месте были оштрафованы 164 человека. Водителей, не желающих пропускать пешеходов, оказалось практически в два раза меньше – 77 человек. Впрочем, их тоже привлекли к ответственности за нарушение правил.



Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что размер штрафа для пешеходов составляет 500 рублей, автовладельцам грозят санкции более крупные – 1500 рублей.





Мария Семак

28 августа 2019 года







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