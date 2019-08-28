Новости версия для печати Сегодня пройти медицинское обследование перед новым учебным годом смогут юные жители Мценска В город прибыл мобильный центр НКМЦ им. Круглой.



Это второй выезд передвижного комплекса в этом месяце – 24 числа врачи вели прием маленьких пациентов на центральной площади Орла. Осмотрели 150 человек, провели 100 УЗИ. А сегодня высокотехнологический мобильный центр диагностики разместится на базе Мценской центральной районной больницы (г. Мценск, ул. 20 июля, д. 2). В составе бригады – педиатры, хирург, офтальмолог, невролог и другие специалисты. Работать медики будут вести прием до трех часов дня.





Мария Семак

28 августа 2019 года







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