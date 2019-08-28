Сегодня пройти медицинское обследование перед новым учебным годом смогут юные жители Мценска

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среда
28.08.2019
16:34:16
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Сегодня пройти медицинское обследование перед новым учебным годом смогут юные жители МценскаВ город прибыл мобильный центр НКМЦ им. Круглой.
Это второй выезд передвижного комплекса в этом месяце – 24 числа врачи вели прием маленьких пациентов на центральной площади Орла. Осмотрели 150 человек, провели 100 УЗИ. А сегодня высокотехнологический мобильный центр диагностики разместится на базе Мценской центральной районной больницы (г. Мценск, ул. 20 июля, д. 2). В составе бригады – педиатры, хирург, офтальмолог, невролог и другие специалисты. Работать медики будут вести прием до трех часов дня.
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