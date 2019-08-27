Новости версия для печати Завершено расследование уголовных дел хулиганов, которые в Орле стреляли по прохожим Материалы переданы в суд.



Речь идет о двух мужчинах 46-ти и 23-х лет. Инцидент произошел в апреле этого года. Разъезжая на машине по Орлу, хулиганы стреляли в прохожих из пневматической винтовки. Целями выбирали исключительно представительниц слабого пола. Пострадали четыре девушки. Причем, две - несовершеннолетние. Сегодня следствию известны все подробности преступления.



Надежда Кибалина, старший следователь СО по Заводскому району г. Орла СУ СК РФ по Орловской области: «Один из обвиняемых, будучи в состоянии алкогольного опьянения, с заднего сиденья автомобиля произвел в находившихся на улице женщин не менее 28 прицельных выстрелов свинцовыми пулями из пневматической винтовки. Второй обвиняемый управлял автомобилем и при этом подавал своему приятелю свинцовые пули, открывал окна автомобиля для производства выстрелов в потерпевших».





Иван Суверин

27 августа 2019 года







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