Завершено расследование уголовных дел хулиганов, которые в Орле стреляли по прохожим

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|Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
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Завершено расследование уголовных дел хулиганов, которые в Орле стреляли по прохожимМатериалы переданы в суд.
Речь идет о двух мужчинах 46-ти и 23-х лет. Инцидент произошел в апреле этого года. Разъезжая на машине по Орлу, хулиганы стреляли в прохожих из пневматической винтовки. Целями выбирали исключительно представительниц слабого пола. Пострадали четыре девушки. Причем, две - несовершеннолетние. Сегодня следствию известны все подробности преступления.
Надежда Кибалина, старший следователь СО по Заводскому району г. Орла СУ СК РФ по Орловской области: «Один из обвиняемых, будучи в состоянии алкогольного опьянения, с заднего сиденья автомобиля произвел в находившихся на улице женщин не менее 28 прицельных выстрелов свинцовыми пулями из пневматической винтовки. Второй обвиняемый управлял автомобилем и при этом подавал своему приятелю свинцовые пули, открывал окна автомобиля для производства выстрелов в потерпевших».