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В Орле прошел областной педсовет

Сегодня педагоги со всей области отвечали на вопрос: как строить процесс обучения детей в современных условиях? Особое внимание уделили национальному проекту «Образование». В этом году заработает стационарный детский технопарк «Кванториум», набор ведется в электронном виде. Ребята будут трудиться над проектами, которые в будущем найдут пользователей и заказчиков. Затронули на педсовете и тему реорганизации школ.

Ежегодный педсовет начался с поздравлений. Вот только не учителей, а их учеников.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Нам сделали небольшой подарок хлеборобы ко Дню знаний. Сегодня я уже могу об этом говорить: на сегодняшний день уже собрано три миллиона тонн зерна. Казалось бы, какое это отношение имеет к системе образования? Но это те люди, кого вырастили и воспитали, это те люди, которые дают такие результаты, которые дают нам возможность практически быть уверенными, что рекорд прошлых лет будет побит».

Еще один рекорд этого года: каждый восьмой ученик - обладатель золотой медали. По 11-ти предметам увеличился средний балл по ЕГЭ.

Но говорили на педсовете не только о достижениях, но и о проблемах. Реорганизация сельских школ по факту обернулась для некоторых закрытием. В списке значилось 18 малокомплектных образовательных учреждений, больше половины - удалось отстоять.

Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «Оптимизировано только восемь образовательных организаций. Это те школы, здания которых находятся в аварийном состоянии, где учатся 8-11 деток. С целью обеспечения качества образования, с целью обеспечения безопасности предоставления образовательных услуг было принято решение о переводе ребят в более крупные образовательные организации».

Если на селе не хватает учеников, то в городах наблюдается нехватка школ. Вторая смена не ликвидирована, 14% школьников садятся за парты после обеда. Но в этом направлении взрослые работают. Число образовательных учреждений увеличится в 2021 году.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Наш регион, оценив и наши финансовые возможности, и те предложения, которые сегодня формируются на уровне министерства просвещения, подал заявку для участия в конкурсном отборе на строительство в 2020-21 годах новых школ почти на 3000 новых мест».

Школьники везде одинаковые, просто возможности разные - отметили на совещание. Поэтому в регионе особое внимание уделяют национальному проекту «Образование». Он открывает новые горизонты и дает внушительное финансовое подспорье для региона.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Задачи стоят еще более масштабные. Прежде всего, они связаны с участием региона в реализации национального проекта «Образование». Я напомню, что между правительством Орловской области и Министерством просвещения РФ заключено четыре соглашения о предоставлении субсидий областному бюджету на сумму более 400 миллионов рублей. В рамках нацпроекта реализуется ряд региональных проектов». 

Движемся вперед - подразумеваем цифровизацию. В один клик должны быть доступны классные журналы, дневники школьников и виртуальные библиотеки. Меняется и роль учителя - теперь он наставник, который направляет ребят, помогает саморазвиваться.

Сергей Шаров, учитель астрономии и информатики гимназии №34: «Должен быть уникальный сплав традиций и инноваций. Открывается новый технопарк «Кванториум». Это современные информационный технологии, но мы не забываем про мелкую моторику, про навыки чтения и письма».

Остается актуальной проблема кадров: на данный момент больше двухсот вакансий закрывают педагоги дополнительной нагрузкой.




Анна Вайсергисер
27 августа 2019 года

 


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