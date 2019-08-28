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среда
28.08.2019
2:07:15
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- Вектор - на рекорд! Орловские земледельцы выигрывают битву за урожай. На сегодняшний день собрано три миллиона тонн зерна.
- Под прицелом - только девушки. Следователи передали в суд уголовное дело стрелков-шутников. Мы знаем подробности.
- Дружба - врозь, контракт - разорван. В ожидании нового подрядчика мост будет стоять еще больше месяца.
- Кувалдой - по покрышке от КАМАЗа. Это - пожарный кросс-фит. Мы наблюдали за состязаниями.
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