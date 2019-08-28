Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Вектор - на рекорд! Орловские земледельцы выигрывают битву за урожай. На сегодняшний день собрано три миллиона тонн зерна.



- Под прицелом - только девушки. Следователи передали в суд уголовное дело стрелков-шутников. Мы знаем подробности.



- Дружба - врозь, контракт - разорван. В ожидании нового подрядчика мост будет стоять еще больше месяца.



- Кувалдой - по покрышке от КАМАЗа. Это - пожарный кросс-фит. Мы наблюдали за состязаниями.



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Вести-Орёл

27 августа 2019 года







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