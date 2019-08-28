Новости версия для печати Орловец Даниил Шмыдов – бронзовый призер Чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Наш земляк принес команде награду за компетенцию «Облицовка плиткой». Всего сборная России завоевала 22 медали на международном чемпионате молодых профессионалов. Из них - 14 золотых, 4 серебряных, 4 бронзовых.



Даниил Шмыдов окончил орловский реставрационный техникум. Еще будучи студентом второго курса, он победил на региональном этапе чемпионата WorldSkills и вошел в десятку лучших мастеров страны. В 2017 году завоевал золото на Чемпионате России и был зачислен в состав сборной, которая представляла нашу страну на международной арене. За Даниила и команду болела вся наша область, поддержку выразили масштабным флэшмобом. Сейчас Даниил еще находится в Казани, но мы связались с ним по телефону, чтобы поздравить его с победой.



Даниил Шмыдов, бронзовый призёр Чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019:«Всю мою семью хотел бы поблагодарить, всю мою команду, которая меня к этому готовила, всех моих друзей, техникум любимый, и вообще всех, кто к этому причастен. Как будто кровь внутри кипела - такая непередаваемая эмоция! Хочется радоваться и радоваться! Эта победа, конечно, поможет мне в будущем. Движение WorldSkills продвигается, и победа в конкурсе будет значительным плюсом». Конкуренция на чемпионате была высочайшая. Своих сильнейших профессионалов представили более 60 стран. 1354 участника боролись за право получить звание лучших в своих специальностях. Соревнования проходили по 56 компетенциям. В командном зачете сборная России завоевала второе место. В эти дни в Казани находился глава государства, свою поездку он завершил, встретившись с участниками чемпионата. Президент поздравил команду с победой, поблагодарив ребят за мастерство и отметив высокий уровень организации Чемпионата.













Мария Семак

28 августа 2019 года







На главную страницу





