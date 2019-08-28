Новости версия для печати В здании администрации Орловской области произошло возгорание ЧП случилось 27 августа в 20:45.



Службы МЧС отреагировали оперативно, к зданию прибыла спасательная техника по повышенному рангу вызова.



Как выяснилось, возгорание затронуло лишь одно из бытовых помещений на первом этаже, а площадь горения не превысила одного квадратного метра. В очаге возгорания пожарные обнаружили проточный водонагреватель с признаками неисправности. Он и стал источником задымления. Тревогу подняли сотрудники охраны.

Валерий Аносов, заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Орловской области: «Сработали четко, вызвали пожарных. Все обошлось без жертв. Единственное - сильное задымление. Ущерб минимальный. Я думаю, если в денежном выражении посмотреть, то там тысячи полторы - переклеить обои, больше ничего».









Иван Суверин

28 августа 2019 года







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