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среда
28.08.2019
16:33:58
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Орловцы смогут внести свой вклад в «Книгу всенародной памяти»Она посвящена предстоящему 75-летию со Дня Победы.
Планируется выпуск многотомной мемориальной книги, в которую войдут очерки и воспоминания о солдатах и офицерах, о партизанах, о детях войны, о тех, кто поднимал страну из руин. Для организаторов важно, чтобы вместе с очерками присылали фотографии. Приветствуются стихи, детские рисунки, письма. Каждому ветерану посвятят отдельную страницу. Информация о том, как принять участие в проекте, размещена на официальном сайте «Книги всенародной памяти».
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