Новости версия для печати Орловцы смогут внести свой вклад в «Книгу всенародной памяти» Она посвящена предстоящему 75-летию со Дня Победы.



Планируется выпуск многотомной мемориальной книги, в которую войдут очерки и воспоминания о солдатах и офицерах, о партизанах, о детях войны, о тех, кто поднимал страну из руин. Для организаторов важно, чтобы вместе с очерками присылали фотографии. Приветствуются стихи, детские рисунки, письма. Каждому ветерану посвятят отдельную страницу. Информация о том, как принять участие в проекте, размещена на официальном сайте «Книги всенародной памяти».





Мария Семак

28 августа 2019 года







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