|
среда
28.08.2019
16:34:41
|
|
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».
- В Казани завершился Чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills. Команда России завоевала 22 награды и второе место в командном зачете. «Бронзу» за компетенцию «Облицовка плиткой» завоевал наш земляк Даниил Шмыдов. Мы поздравили его с победой.
- На прицеле были женщины и девушки. Мужчины стреляли по прохожим из пневматики. Расследование завершено, материалы дела переданы в суд.
- Психолого-педагогическая помощь и детям, и родителям. В Орле приступил к работе консультативной центр. Где и какие специалисты принимают, узнала наш корреспондент Татьяна Тимохина.
- «Вахта Памяти» продолжается: сегодня в деревне Никольское перезахоронили с почестями бойцов и офицеров Красной Армии.
- Ее жизнь была примером чистоты и смирения: сегодня православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта