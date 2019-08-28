Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- В Казани завершился Чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills. Команда России завоевала 22 награды и второе место в командном зачете. «Бронзу» за компетенцию «Облицовка плиткой» завоевал наш земляк Даниил Шмыдов. Мы поздравили его с победой.



- На прицеле были женщины и девушки. Мужчины стреляли по прохожим из пневматики. Расследование завершено, материалы дела переданы в суд.



- Психолого-педагогическая помощь и детям, и родителям. В Орле приступил к работе консультативной центр. Где и какие специалисты принимают, узнала наш корреспондент Татьяна Тимохина.



- «Вахта Памяти» продолжается: сегодня в деревне Никольское перезахоронили с почестями бойцов и офицеров Красной Армии.



- Ее жизнь была примером чистоты и смирения: сегодня православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК

















Вести-Орёл

28 августа 2019 года







На главную страницу





