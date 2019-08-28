Новости версия для печати Сводка регионального ГИБДД: 20 ДТП, пять человек травмированы 27 августа в 13:50 водитель, управляя автомобилем «Ваз-21074», следовал по улице Раздольной сельского поселения Платоновское. «Ваз» столкнулся с автомобилем «Дэу», который следовал впереди в попутном направлении. При ДТП водитель «Дэу» получила телесные повреждения, не госпитализирована.



27 августа в Орле в 17:30 водитель, управляя автомобилем «Газ-3302», следовал по улице Октябрьской, столкнулся с автомобилем «Лифан-Солано». В результате ДТП пострадала водитель автомобиля «Лифан», не госпитализирована.



27 августа в 10:50 водитель, управляя автомобилем «ГАЗель Некст», следовал по автодороге Калуга – Орел, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил столкновение с автомобилем «Пежо-407», который следовал впереди в попутном направлении, с последующим наездом автомобиля «ГАЗель» на дерево. При ДТП пассажир «ГАЗель» - женщина 1976 г.р. - получила травмы, назначено амбулаторное лечение.





Орловское Информбюро

28 августа 2019 года







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