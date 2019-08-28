Новости версия для печати В Орле поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» расскажет о своей деятельности «Пропали и до сих пор не найдены…». Эти страшные слова звучат в разных городах страны – с экранов телевизоров, из радиоприемников. С ориентировок и листовок смотрят на прохожих дети, чьи поиски ведутся не один месяц, и даже не один год. 30 августа - Международный день жертв насильственных исчезновений, и к этой дате поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» приурочил акцию.



(0+) 30 августа в Орле на улице Ленина у здания МФЦ с трех часов дня и до вечера будут работать волонтеры. Поисковики расскажут об отряде, о том, как ведутся поиски, как подать заявку, как помочь добровольцам. Кроме того, напомнят взрослым и детям правила поведения в городе и в лесу.



Важным моментом события станет часть, посвященная детям, чьи поиски ведутся до сих пор. Всего по России в числе пропавших – около сорока человек. Это и совсем малыши и подростки. Ориентировки некоторых из них с портретами и данными на момент исчезновения будут представлены во время акции.





Вести-Орёл

28 августа 2019 года







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