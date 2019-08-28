Новости версия для печати Упал или положили? В Болховском доме-интернате сейчас работают следователи. Повод к проверке - видео очевидцев, на котором явно больной и беспомощный человек лежит на полу.



Орловский СКР начал доследственную проверку видео, которое накануне появилось в Интернете. Речь идет о нарушении социальных прав мужчины-инвалида, который находится в одном из домов-интернатов региона.



В частности, следователям предстоит дать правовую оценку действиям должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы обеспечения прав и законных интересов инвалидов и престарелых людей, - говорится на официальном сайте регионального следственного комитета.



И сегодня же рабочее совещание на месте, в Болховском доме-интернате, проводит руководитель профильного областного департамента Ирина Гаврилина. Но ее словам, «в ситуации необходимо детально разобраться».





Надежда Невматулина

28 августа 2019 года







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