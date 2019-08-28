|
среда
28.08.2019
16:33:52
|
|
Упал или положили?В Болховском доме-интернате сейчас работают следователи. Повод к проверке - видео очевидцев, на котором явно больной и беспомощный человек лежит на полу.
Орловский СКР начал доследственную проверку видео, которое накануне появилось в Интернете. Речь идет о нарушении социальных прав мужчины-инвалида, который находится в одном из домов-интернатов региона.
В частности, следователям предстоит дать правовую оценку действиям должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы обеспечения прав и законных интересов инвалидов и престарелых людей, - говорится на официальном сайте регионального следственного комитета.
И сегодня же рабочее совещание на месте, в Болховском доме-интернате, проводит руководитель профильного областного департамента Ирина Гаврилина. Но ее словам, «в ситуации необходимо детально разобраться».
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта