Новости версия для печати Устанавливаются причины ЧП, произошедшего накануне в здании администрации Орловской области На площадь Ленина была стянута спасательная техника по повышенному рангу вызова. Пожарная тревога была объявлена в главном административном здании области. С места происшествия эксклюзивный репортаж Ивана Суверина.



Благодаря исправно сработавшей пожарной автоматике дежурившая в здании охрана обнаружила возгорание на ранней стадии. А дальше лишь надо было действовать по инструкции.



Николай Заболотский, старший смены, стрелок ФГУП «Охрана»: «Примерно в 20:35 сработала пожарная сигнализация. При осмотре было выявлено, что из кабинета шел дым. Своими силами открыли кабинет, увидели, что потушить это мы не сможем - было очень сильное задымление, в кабинет нельзя даже было войти. Позвонили в пожарную охрану, обеспечили охрану общественного порядка и эвакуацию людей. Никто не пострадал».

Первая пожарная автоцистерна была у парадного входа главного административного здания региона уже через пару минут. Согласно расписанию выезда и статусу объекта из всех городских подразделений МЧС к месту вызова была направлена подмога, хотя необходимости в ней не было. Первый пожарный расчет уже справился с возгоранием.



Максим Болвинов, заместитель начальника службы пожаротушения ГУ МЧС России по Орловской области: «Было установлено, что в помещении первого этажа происходит сильное задымление в одном из подсобных помещений. В результате разведки было установлено, что происходит загорание электроприбора. Пожар был потушен в тех размерах, который он принял на момент приезда первых пожарных подразделений».

Пожарная тревога потребовала прибытия первых лиц области, включая губернатора. Вместе с начальником регионального главка МЧС Андрей Клычков осмотрел место происшествия. Источником всеобщего беспокойства, по всей видимости, послужил находившийся в помещении проточный водонагреватель, который и оказался в эпицентре возгорания. Как сообщили в администрации области, никаких серьезных последствий происшествие не повлекло.



Валерий Аносов, заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Орловской области: «Сработали четко, вызвали пожарных, обошлось без жертв. Единственное - сильное задымление. Ущерб минимальный. Если в денежном выражении - тысячи полторы, чтобы переклеить обои».

Впрочем, незначительные последствия возгорания, считают в МЧС, - следствие своевременного реагирования на происшествие. В противном случае огнеборцев по месту вызова ждал бы самый настоящий пожар. Причины ЧП предстоит назвать дознавателям.









Иван Суверин

28 августа 2019 года







На главную страницу





