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Даниил Шмыдов - в «золотом списке» профессионалов мира

Орловец поднялся на третью ступень пьедестала почета на конкурсе WorldSkills Kazan 2019. Его компетенция – «Облицовка плиткой». И в целом наша национальная команда заняла второе общекомандное место. Победителей поздравил президент страны.

Почти 1,5 тысячи участников из 63 стран в течение четырех дней состязались в мастерстве по 56 компетенциям. В составе нашей национальной сборной - выпускник орловского реставрационного техникума Даниил Шмыдов. Молодого человека поддерживали в родном учебном заведении. Накануне состязаний даже устроили флеш-моб, участники которого скандировали: «Даня - супер! Даня класс! Даня - лучший среди нас». И Даниил действительно показал «класс». В компетенции «Облицовка плиткой» у него было 24 соперника. Наш земляк стал бронзовым призером.

Даниил Шмыдов, бронзовый призер чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019: «Как будто кровь внутри кипела - такая непередаваемая эмоция! Хочется радоваться и радоваться! Эта победа, конечно, поможет мне в будущем. Движение WorldSkills продвигается, и победа в конкурсе будет значительным плюсом».

В том, что их выпускник не затеряется среди профессионалов, - в техникуме были уверены.

Сергей Лупин, директор Орловского реставрационно-строительного техникума: «Это, действительно, историческое событие, которое мы долго ждали, и он долго к этому шел. Можете себе представить - простой орловский парень, из простой рабочей семьи вчера стоял на пьедестале чемпионата мира. Даже только одно то событие, что он соревновался с представителями 25 стран. И вот из них он оказался третьим. Это говорит о высоком уровне профессионального образования Орловской области».

Еще будучи студентом второго курса, Даниил победил на региональном этапе чемпионата WorldSkills. В 2017-м завоевал золото на Чемпионате России. В октябре 2018-го стал призером на Чемпионате Европы. По возвращению домой его принимал губернатор. Уже тогда у Даниила была уверенность в своих силах и он обещал показать хороший результат.

Сам Даниил выразил благодарность мастерам, подготовившим его, научившим не только инструмент в руках держать, но и вкладывать душу в работу.

Даниил Шмыдов, бронзовый призер чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019: «Всю мою семью хотел бы поблагодарить, всю мою команду, которая меня к этому готовила, всех моих друзей, техникум любимый, и вообще всех, кто к этому причастен».

Российская сборная завоевала 22 медали: 14 золотых, 4 серебряные, 4 бронзовые и 25 медальонов за профессионализм. Итог - второе общекомандное место и очередной всплеск популярности и внимания к самым востребованным профессиям. С участниками сборной встретился президент страны.

Владимир Путин: «Результат очень хороший. Скачок заметный - по сравнению с предыдущими соревнованиями такого уровня, практически по всем компетенциям. Мы вами гордимся!».

Очередной мировой чемпионат профмастерства пройдет в Шанхае в 2021 году.




Татьяна Напольских
28 августа 2019 года

 


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