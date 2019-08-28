Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- То, что для пожарных - работа, для остальных - ЧП. Что стало причиной возгорания в здании администрации региона? Наш эксклюзивный репортаж с места событий.



- Упал или положили? В Болховском доме-интернате сейчас работают следователи. Повод к проверке - видео очевидцев.



- Выпускник орловского реставрационного техникума Даниил Шмыдов - в лидерах чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills. Первые комментарии победителя - в нашем эфире.



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Вести-Орёл

28 августа 2019 года







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