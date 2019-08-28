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«Безопасность в наших руках»

Так называлась масштабная социально-профилактическая акция, проведенная сегодня региональным главком МЧС в центре Орла. На улице Ленина у кинотеатра «Победа» спасатели провели зажигательный флэшмоб, развернули несколько учебных площадок, а также устроили состязания.

Логика организаторов акции проста: сезон отпусков и каникул на исходе, а недостаток собранности и осмотрительности у детей при включении в учебную деятельность может быть чреват неприятностями.

Сергей Гладков, первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Орловской области: «Основная цель акции - в очередной раз напомнить как детям, так и взрослым основы безопасности».

Поскольку самые важные знания дети лучше усваивают в игровой форме, учебную программу совместили с развлекательной.

Наталья Акулова, начальник пресс-центра ГУ МЧС России по орловской области: «Чтобы мероприятие превратилось в настоящий праздник, организаторы решили привнести в него немного творчества: организовали и конкурс детского рисунка, и танцевальный флэшмоб. Можно было надеть на себя боевую одежду пожарного и освоить навыки реанимации человека».

Но настоящим ноу-хау этой акции стал особый вид состязаний. Преподать пример силы, выносливости и воли к победе предстояло бойцам орловских пожарных частей. Каждая из них выставила свою команду на пожарный кроссфит - этот вид профессионального многоборья в Орле продемонстрирован впервые. Даже для бывалых огнеборцев кросс-фит стал настоящим испытанием. Тем более что большинство упражнений приходилось выполнять в боевой одежде и дыхательном аппарате. Кантовать колесо от автомобиля «Урал» и перемещать покрышку от «КАМАЗа» при помощи кувалды было, пожалуй, труднее всего. В упорной борьбе кубок состязаний достался команде ПСЧ-1.




Иван Суверин
28 августа 2019 года

 


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