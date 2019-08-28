Новости версия для печати В Орле в приемной партии «Единая Россия» провели прием граждан Прием вели депутат Государственной Думы Николай Земцов и депутат областного Совета Михаил Вдовин.



Так, к народным избранникам пришли бывшие работники опытной станции пчеловодства, которые сейчас на пенсии. Во время их работы станция не была в ведении Минсельхоза, и потому сейчас бывшие сотрудники не получают надбавки к пенсиям, которые предусмотрены для работников сельского хозяйства. Николай Земцов пообещал выступить с инициативой по дополнению списка профессий, позволяющих получать дополнительные пенсионные выплаты.



А жителей поселка Знаменки сейчас волнуют «застывшие» проекты водоснабжения и водоотведения. Для некоторых улиц поселка они были разработаны еще в 2010 году. Система водоснабжения - построена. А водоотведение так и осталось на бумаге. Причина в необходимости строительства насосной станции. Депутаты обещали провести выездную встречу в поселке с жителями Знаменки с привлечением не только законодательной, но и исполнительной власти - чтобы вместе найти пути решения проблемы.





Татьяна Напольских

28 августа 2019 года







На главную страницу





