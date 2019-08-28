В парке «Ботаника» завершается 3-й этап реконструкции

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среда
28.08.2019
23:44:30
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В парке «Ботаника» завершается 3-й этап реконструкцииРаботы должны быть сданы к 1 сентября. Но уже сейчас для жителей и гостей Орла открыты зона отдыха и детская площадка. Впереди - окончание работ по асфальтированию.
В этом году на реконструкцию парка «Ботаника» было выделено 9 миллионов рублей. Сейчас идут работы по благоустройству газонов и посадке травы. Четвертый этап благоустройства ожидается уже в следующем году. В ближайшее время начнется сбор подписей, чтобы включить четвертую очередь реконструкции парка в программу «Формирование комфортной городской среды». В планах - отремонтировать мост за парком, оборудовать спортплощадку и новые дорожки.
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