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Православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы

Богослужения прошли этим утром во всех храмах Орла.

Литургию в Свято-Успенском монастыре возглавил митрополит Орловский и Болховский Тихон. К этому событию верующие подготавливаются Успенским постом. Он длился всего две недели, но был таким же строгим, как Великий.

Пресвятая Богородица являет собой пример чистоты и смирения. В день Успения православные христиане вспоминают переход Девы Марии на Небеса, где она встретилась с Сыном, Отцом и духом Святым.

Митрополит Орловский и Болховский Тихон: «Пресвятая Богородица жила скромно, в тени своего Божественного Сына. И вот эта жизнь в тени была людям не видна. Никто не видел ее скорбей, страданий, особенно у креста, и вот это успение как раз и было славой Пресвятой Богородицы, когда она была вознесена к престолу Всевышнего».

Считается, что в этот день Богородица, принявшая под свое покровительство весь человеческий род, молитвы верующих слышит по-особенному и ходатайствует за них перед самим Господом.

Как провести этот день, каждый православный решает для себя сам. Однако хорошей традицией считается приготовить для нуждающихся угощение или оказать помощь финансово, пусть и не очень крупной суммой.




Юлия Опанасюк
28 августа 2019 года

 


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