Новости версия для печати Итоги дежурных суток спасателей: 19 выездов, семь из которых – на пожары 27 августа сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы выезжали в Глазуновский район, где обезвредили по одному снаряду калибра 76 и 105 мм и 82-мм минометную мину. В этот же день в Новосильском районе были изъяты и уничтожены один снаряд калибра 152 мм, четыре гранаты РГД-33, одна граната РГ-42, три гранаты Ф-1, один запал от гранаты.



В 13:38 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании комбайна в селе Покровское Краснозоренского района. В результате пожара выгорела передняя часть комбайна «Дон 1500 А» на площади шесть квадратных метров. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.





Анастасия Дорохова

28 августа 2019 года







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