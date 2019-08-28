Новости версия для печати Участковые избирательные комиссии начали свою работу Ведется прием заявлений избирателей о голосовании по месту нахождения.



Напомним, что свой выбор жители Орловской области могут сделать вне зависимости от местонахождения. Для этого доступны функция «Мобильный избиратель» и цифровые избирательные участки в Москве. Заявление на прикрепление к любому избирательному участку Орловской области либо к цифровому участку в Москве можно подать:

с 24 июля по 4 сентября — на портале «Госуслуги», в территориальной избирательной комиссии (ТИК), в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ);

с 28 августа по 4 сентября — в участковой избирательной комиссии (УИК).



График приема заявлений в ТИК и УИК: в рабочие дни (понедельник — пятница) с 16.00 до 20.00, в выходные дни (суббота, воскресенье) с 10.00 до 14.00.



Информационно-справочный центр ЦИК России: 8-800-222-11-83.

Сайт Избирательной комиссии Орловской области: orel.izbirkom.ru.

«Горячая линия» Избирательной комиссии Орловской области: (4862) 76-22-09.





Анастасия Дорохова

28 августа 2019 года







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