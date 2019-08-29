Новости версия для печати С улиц Орла убрали более половины незаконно установленной рекламы Из 244 объектов демонтировано 143.



По информации пресс-службы городской администрации, по 36 из оставшихся конструкций принято решение об отсрочке демонтажа. Речь идет о 26 призматронах, четырех нестандартных крупногабаритных конструкциях и шести конструкций малого формата (пилларсах), в отношении которых ведется работа по передаче в муниципальную собственность для размещения на них социальной рекламы и праздничных баннеров. Еще 33 конструкции находятся на частных территориях.





Анастасия Дорохова

29 августа 2019 года







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