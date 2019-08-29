Новости версия для печати В городе Орле выявили 11 аварийно-опасных участков дорог Заявка о снижении опасности на них находится в стадии рассмотрения.



На реализацию вошедших в нее мероприятий потребуется 10 миллионов рублей. В настоящий момент на рассмотрении в департаменте строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области находится заявка о выделении финансирования.



В частности, на Кромском шоссе (в районе дома №23), Наугорском шоссе (в районе дома №17), ул. Раздольной (в районе дома №86), на пересечении улиц Лескова и Тургенева требуется установка светофорного объекта. На ул. Московской (в районе дома №126) помимо монтажа регулировщика нужно перенести остановочный пункт с устройством заездного кармана. А в районе дома №112 на ул. Московской светофор необходимо дооборудовать.



Установка дублирующих знаков 5.19 «Пешеходный переход» над проезжей частью поможет снизить количество аварийных ситуаций на ул. Комсомольской (в районе дома №53, на пересечении с ул. Розы Люксембург), Московском шоссе (между домами №56 и №63), ул. Раздольной (в районе дома №27), ул. Гостиной (в районе дома №2), ул. Комсомольской (между домами №231 и №234).





Анастасия Дорохова

29 августа 2019 года







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