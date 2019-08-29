Новости версия для печати Школам Ливенского района купят квадрокоптер и шлемы виртуальной реальности Новое оборудование поступит в учебные заведения в этом году.



По информации газеты «Уездный город», в самые крупные учебные заведения района – Сахзаводскую и Успенскую средние школы закупили новое оборудование для преподавания предметов технологии, математики и информатики, физкультуры и основ безопасности жизни. В качестве учебного пособия в школы поступят манекены для отработки приёмов оказания первой медицинской помощи. Математические кабинеты и кабинеты информатики получат новые компьютеры и в комплекте к ним шлемы виртуальной реальности, квадрокоптеры. Кабинеты технологии оснастят набором инструментов и 3D-принтерами.



Оборудование приобретено по программе национального проекта «Современная школа» на средства бюджетов всех уровней – федерального, областного и районного. Общая сумма затрат – более 3 миллионов рублей.





Анастасия Дорохова

29 августа 2019 года







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