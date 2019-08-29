Школам Ливенского района купят квадрокоптер и шлемы виртуальной реальности

|
четверг
29.08.2019
14:53:44
|
|
Школам Ливенского района купят квадрокоптер и шлемы виртуальной реальностиНовое оборудование поступит в учебные заведения в этом году.
По информации газеты «Уездный город», в самые крупные учебные заведения района – Сахзаводскую и Успенскую средние школы закупили новое оборудование для преподавания предметов технологии, математики и информатики, физкультуры и основ безопасности жизни. В качестве учебного пособия в школы поступят манекены для отработки приёмов оказания первой медицинской помощи. Математические кабинеты и кабинеты информатики получат новые компьютеры и в комплекте к ним шлемы виртуальной реальности, квадрокоптеры. Кабинеты технологии оснастят набором инструментов и 3D-принтерами.
Оборудование приобретено по программе национального проекта «Современная школа» на средства бюджетов всех уровней – федерального, областного и районного. Общая сумма затрат – более 3 миллионов рублей.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта