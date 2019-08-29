Новости версия для печати Орловские полицейские проверяют школьный транспорт В преддверии учебного года особое внимание уделяется способу передвижения учеников.



Подробные мероприятия сотрудники Госавтоинспекции проводят во всех районах области. Так, сотрудники подразделения ГИБДД Отделения МВД России по Колпнянскому району оценили состояние школьных автобусов. В транспортных средствах полицейские проверили аптечки, огнетушители, знаки аварийной остановки, противооткатные устройства, а также системы ГЛОНАСС и тахографы.



Полицейские также проводили с водителями автобусов инструктажи. Особое внимание водителей призвали уделять выходящим из автобусов детям. Как отметили госавтоинспекторы, важно напоминать им правила перехода проезжей части и движения по обочине.



Сотрудники Госавтоинспекции напоминают должностным лицам, ответственным за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, о необходимости организовывать и проводить дополнительные занятия по изучению нормативных документов, регламентирующих вопросы обеспечения безопасности пассажирских перевозок.





Анастасия Дорохова

29 августа 2019 года







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