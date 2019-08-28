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Орел выявляет таланты

В Орловской области на базе бюджетного учреждения будет открыто «Созвездие Орла» - региональный центр выявления, поддержки и развития талантов у детей и молодежи. На это предусмотрено 215 млн. рублей. Сегодня состоялось заседание попечительского Совета.

Продумывая концепцию для этого учреждения, взрослые решили, что центр должен принимать не только тех, кто обладает ярко выраженными талантами. Задача центра - помочь раскрыть потенциал каждого ребенка.

Кроме того, осенью в рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» по нацпроекту «Образование» в области состоится открытие детского технопарка «Кванториум». Возможность получать знания появится и у детей из отдаленных деревень. Для этого будет создан «Мобильный Кванториум».

В целом, работа по выявлению талантов в области - ведется. При институте развития образования создана школа дистанционных образовательных технологий для детей с повышенной мотивацией к обучению. И таких - 50 пунктов по области. Работает школа для одаренных детей «Интеллект», дети активно участвуют в программах образовательного центра «Сириус». Талантливые ребята получают губернаторские стипендии. В 28-ми образовательных организациях создаются центры образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка Роста». И эта работа дает результаты. Орловец Даниил Шмыдов стал третьим на мировом чемпионате профмастерства.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области, председатель попечительского Совета образовательного Центра «Созвездие Орла»: «Действительно, это дорого стоит. И мы видим, что уже сегодня на примере Даниила многие ребята интересуются именно прикладными специальностями. И мы должны реализовывать все эти задачи уже на региональном уровне, используя потенциал национальных проектов. И мы понимаем, что в этой работе второстепенных вопросов нет, все они главные. И самое главное во всех задачах, которые мы обсуждаем, это дети».



Татьяна Напольских
28 августа 2019 года

 


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