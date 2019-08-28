Новости версия для печати Осталась всего тысяча километров, чтобы вернуться домой из последнего боя Сегодня орловские поисковики из отряда «Костер» передали «ценный груз» в Татарстан.



Два года длилась эта уникальная операция по установлению судьбы героя. После обнаружения забытой могилы делали антропологическую экспертизу. Нашли предполагаемых родственников и провели тест на ДНК. Он показал практически стопроцентное совпадение. Санинструктор Ракия Мусина погибла в 1943 году при освобождении Орловщины. В последний путь медсестру проводят по мусульманским обычаям. Останки девушки повезли в республику Татарстан город Буинск. Ее дорога домой заняла 76 лет.





Анна Вайсергисер

28 августа 2019 года







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