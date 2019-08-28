Новости версия для печати «Получатель соцуслуг… непроизвольно сполз с коляски» На Орловщине набирает обороты скандал вокруг видеоролика, снятого в Болховском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Сегодня на место выехали представители департамента социальной защиты, прокуратуры, следователи.



На видео, буквально взорвавшем соцсети, беспомощный мужчина в подгузнике, явно инвалид, лежит на полу в коридоре, и никто из персонала не спешит к нему на помощь.



Для выяснения причин скандальной ситуации в интернате уже работают следователи и прокуроры. Им предстоит дать правовую оценку действиям должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы обеспечения прав инвалидов и престарелых людей.



Нам удалось получить комментарий об этом резонансном инциденте от директора соцучреждения.



Владимир Авилов, директор Болховского дома-интерната для престарелых и инвалидов: «В рамках дезинфекции, которую мы проводили, полностью комната была выселена. Данные люди - это первый этаж, это лежачие наши проживающие. Этого получателя социальных услуг на какое-то время, где-то в районе 5-8 минут, оставили в холле, он лежачий, после инсульта. Ну, и он непроизвольно с коляски сполз. Сейчас в учреждении проводится внутренняя проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка - кто что недоделал, кто в чем допустил оплошность, и будет принято решение».

И сегодня советник губернатора в соцсетях разметил пост, в котором Андрей Клычков пообещал принять решение об увольнении тех, кто допустил такое отношение. Кроме того, были выявлены и другие проблемы, которые требуют внимания. В том числе - необходимость ремонта.









Иван Суверин

28 августа 2019 года







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