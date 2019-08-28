Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- ЧП в Болховском интернате. Вместе с прокуратурой мы сегодня побывали на месте.



- Еще для одной семьи закончится война. Орловские поисковики сегодня передали в Татарстан останки погибшей в 1943 году медсестры.



- Есть скамейки и урны, не хватает светильников. Мы побывали в парке «Ботаника» на «предварительной приемке».



- Осень в Орле откроется Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Созвездие Орла



- Православные отметили Успение Пресвятой Богородицы.



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Вести-Орёл

28 августа 2019 года







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