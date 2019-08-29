В орловский перинатальный центр НКМЦ им. З.И. Круглой поступило новое оборудование

|
четверг
29.08.2019
14:53:38
|
|
В орловский перинатальный центр НКМЦ им. З.И. Круглой поступило новое оборудованиеМедоборудование призвано помогать контролировать беременность.
УЗИ-сканер экспертного класса позволяет обеспечить качественную визуализацию даже при обследовании технически сложных пациентов. Новый аппарат способен с большой достоверностью исследовать сердце плода на наличие ранних аномалий, что дает возможность оперативно оказать необходимую медицинскую помощь будущей маме и малышу. Благодаря простоте передачи информации по завершении диагностики увеличена пропускная способность УЗИ-кабинета перинатального центра.
Аппарат был приобретен за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации областному Департаменту здравоохранения для медучреждений региона, в число которых вошел Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи матерям и детям им. З. И. Круглой. Стоимость нового аппарата составляет порядка 5,4 млн рублей.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта