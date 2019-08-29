Новости версия для печати В Ливнах от наезда велосипедиста пострадала женщина-пешеход ДТП произошло утром 28 августа.



Велосипедист 1961 г.р., двигаясь по тротуару в направлении ул. Кирова, допустил наезд на пешехода (женщину 1941 г.р.), которая двигалась во встречном направлении. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 15 ДТП, из них одно ДТП с пострадавшим, в результате которого один человек получил телесные повреждения.





Орловское Информбюро

29 августа 2019 года







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