Новости версия для печати В Орле начнут преподавать «ОБЖ для бабушек» Волонтеры центра при опорном ВУЗе возьмут под опеку пожилых граждан



Согласно полицейским сводкам, орловцы преклонного возраста нередко становятся жертвами гадалок и псевдосотрудников различных служб, отдавая мошенниками свои сбережения. Полиция регулярно ведет профилактическую работу с жителями региона. Помочь сотрудникам УМВД решили и волонтеры. В рамках проекта они планируют издавать и распространять памятки, а также проводить групповые занятия с пожилыми людьми по профилактике мошенничества. Подробности проекта можно узнать в группе волонтерского центра





Вести-Орёл

29 августа 2019 года







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