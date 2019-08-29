Новости версия для печати «Молодые кадры Орловщины» вышли на финишную прямую Начались презентации проектов.



Конкурсанты представляют членам комиссии свои идеи по развитию региона в разных сферах деятельности. Самые популярные направления, в которых участники хотели бы реализовать свои предложения, это «Образование», «Предпринимательство», «Культура» и «Здравоохранение». Третья конкурсная процедура позволит объяснить, почему проект необходимо воплотить жизнь, и как он повлияет на развитие Орловщины. А поможет участникам провести презентацию максимально эффектно внеконкурсное мероприятие «Не лекция», которое состоится 31 августа. Участникам конкурса объяснят, как презентовать проект или себя самого перед разными аудиториями; что помогает быть убедительным и интересным спикером, и как избавиться от страха сцены.





Мария Семак

29 августа 2019 года







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