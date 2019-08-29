Орловские энергетики посчитали долги муниципалитетов

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четверг
29.08.2019
14:53:13
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Орловские энергетики посчитали долги муниципалитетовЛидером антирейтинга вновь стал город Орел
По данным на 1 августа 2019 года задолженность областного центра за свет составила 46,5 миллионов рублей – более половины от общей суммы недостачи (83,4 млн.руб). В лидерах антирейтинга также Верховский район (8,2 млн. руб), Краснозоренский район (4 млн.руб), Новодеревеньковский район (2,6 млн.руб), Залегощенский район (2,4 млн.руб), Свердловский район (2,1 млн.руб), Свердловский район (2,1 млн.руб), Корсаковский район (1,3 млн.руб).
Главы указанных муниципалитетов получили распоряжения обеспечить погашение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы. Срок исполнения – до 15 сентября 2019 года.
Отмечается, что ряд районов демонстрирует высокую платежную дисциплину. Это Ливны и Ливенский район, а также Колпнянский, Покровский, Сосковский районы.
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