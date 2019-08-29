Мамы могут получить новую профессию

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четверг
29.08.2019
14:52:49
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Мамы могут получить новую профессиюВ областном центре занятости женщинам предлагают использовать отпуск по уходу за ребенком для получения дополнительного профессионального образования.
Обучение проходит бесплатно, нужно просто обратиться за направлением. Отметим, что за шесть месяцев текущего года возможностью освоить еще одну специальность воспользовались 93 жительницы региона.
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