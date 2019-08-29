Новости версия для печати Орловские каратисты вернулись с наградами из Калининграда В Первенстве России по каратэ приняли участие почти 900 спортсменов, и наши – в числе лучших.



В активе воспитанников «Орел-Карат» – золото, серебро и две бронзы. Призёры соревнований вошли в состав сборной России и будут бороться за путевку на молодежное Первенство мира. Турнир состоится в октябре в Чили.





Мария Семак

29 августа 2019 года







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