Новости версия для печати Орловская полиция в преддверии нового учебного года напоминает о правилах антитеррористической безопасности Если в транспорте, на лестничных площадках, около квартир, в учреждениях и местах массового пребывания обнаружен бесхозный предмет – сумка, пакет, сверток - следует сообщить о нем в полицию, либо ближайшему наряду патрульных служб. Не вскрывайте и не передвигайте находку, предупредите окружающих и попросите покинуть прилегающую территорию, а сами дождитесь прибытия следственно-оперативной группы.





Мария Семак

29 августа 2019 года







На главную страницу





