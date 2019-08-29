Новости версия для печати Вырастить и сохранить Орловские садоводы собирают урожай. Но, как говорят сами специалисты, мало вырастить овощи и фрукты, нужно еще обеспечить условия для их хранения. Этот вопрос обсудили на семинаре, который состоялся на базе Всероссийского научно-исследовательского института селекции плодовых культур.



Участие во встрече принимали садоводы, представители власти, ученые. Рассматривалась возможность применения новых препаратов в системе защиты орловских садов от вредителей и болезней, а также использования высокоточных технологий при хранении плодовой продукции. Вниманию участников семинара представили новую разработку. Препарат, созданный учеными университета им. Менделеева, обеспечивает высококачественную сохранность урожая.

Константин Щвец, специалист кафедры химической технологии РХТУ им. Д.И. Менделеева (г. Москва): «Надеемся на плодотворное сотрудничество с садоводами Орловской области. Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых культур это один из старейших институтов страны, который принимал участие в разработке огромного количества отечественных районированных сортов, которые с каждым годом находят все больший спрос у отечественных садоводов по программе импортозамещения».





Мария Семак

29 августа 2019 года







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