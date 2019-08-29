Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Готовность номер один. Все службы региона переходят в режим оперативного реагирования.



- Дорога домой длиной в 76 лет. Об уникальной операции поисковиков и о возвращении на родину еще одного бойца - репортаж Анны Вайсергисер.



- Наш ответ импортозамещению. Что такое интенсивное садоводство, и какие проблемы есть в этой отрасли? Эти вопросы мы задали ученым российского химико-технологического университета.



- Собираем в школу всей областью. Сегодня наборы для знаний получили без пяти минут первоклашки.





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Вести-Орёл

29 августа 2019 года







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