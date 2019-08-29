Новости версия для печати 8 сентября в Орловской области откроются 723 избирательных участка 10 из них - в Орле, Ливнах и Мценске - образованы в местах временного пребывания людей. Это девять больниц и один следственный изолятор.



О готовности к проведению выборов сегодня говорили на заседании областной избирательной комиссии. Напомним, помимо выборов в Госдуму, в нашем регионе пройдут выборы в органы местного самоуправления. В них участвуют 137 кандидатов. И в среднем на один мандат претендуют три кандидата. Что касается выборов в высший представительный и законодательный орган Российской Федерации - за право представлять интересы Орловщины в Госдуме борются 8 кандидатов.

Людмила Маркина, председатель избирательной комиссии Орловской области: «В списки избирателей на дополнительных выборов в депутаты Государственной Думы включено 628 435 избирателей, в том числе 6 716 впервые голосующих. На выборы в органы местного самоуправления в списки включены 7 323 избирателя, в том числе 86 впервые голосующих». В этом году на территории Орловской области продолжается реализация проекта «Мобильный избиратель». Если Вы в Единый день голосования будете находиться не по адресу регистрации, то можете подать заявление о включении Вас в список избирателей по месту пребывания. Сейчас о своем желании стать «мобильным избирателем» заявили 1306 орловцев. Прием заявлений завершится 4 сентября.





Надежда Невматулина

29 августа 2019 года







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