Новости версия для печати Стипендии одаренным орловским школьникам в наступающем новом учебном году - сохранят Такое решение приняли сегодня депутаты городского совета на очередной сессии.



При этом число стипендиатов и размер выплаты остаются прежними. 61 ребенок в течение года будет получать 2 тысячи рублей каждый месяц. И это не только отличники. Помимо номинации «Учебная деятельность», пособия будут выплачиваться за успешное «Художественное творчество» и «Любительский спорт». Кроме этого, стипендиатами станут лауреаты и дипломанты международных конкурсов, победители и призеры олимпиад и соревнований различного уровня.





Вести-Орёл

29 августа 2019 года







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