Новости версия для печати Итоги дежурных суток МЧС: 20 выездов, 10 из них на пожары В 09:18 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании ангара на улице Автомагистраль в городе Мценске. В результате пожара в ангаре выгорел утеплитель на площади 40 квадратных метров. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.



В 09:35 сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы выезжали в Ливенский район, где обезвредили один снаряд калибра 76 мм и две 82-мм минометные мины.





Анастасия Дорохова

29 августа 2019 года







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