Новости версия для печати Подростки Орла смогут подзаработать Начался прием орловцев в возрасте от 14 до 18 лет в экологические отряды.



Подростки в возрасте от 14 до 18 лет будут убирать территории областного центра в период со 2 по 30 сентября. Подать документы и заключить срочный трудовой договор о временной занятости можно по адресу: Наугорское шоссе, 27а, 3 этаж, каб. №3. При себе необходимо иметь документы согласно перечню.



Инструктажи работников экологических отрядов по технике безопасности пройдут 30 августа. В этот же день станут известны места проведения работ.





Анастасия Дорохова

29 августа 2019 года







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