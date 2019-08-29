Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Из пункта «А» в пункт «Б» - по безопасному пути. Два дня дается мэрии на то, чтобы подключить светофор у школы.



- Уроки истории. В братской могиле на военном мемориале в деревне Никольское с почестями перезахоронили 288 солдат.



- В помощь медикам - новый аппарат УЗИ. Он может определять сердечные аномалии на раннем сроке.



- Пас - в будущее орловского спорта. Открытие отремонтированного поля стало праздником для детворы со всех окрестных домов.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл

29 августа 2019 года







На главную страницу





