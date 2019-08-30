Перед началом нового учебного года – на консультацию к врачу

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пятница
30.08.2019
14:20:42
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Перед началом нового учебного года – на консультацию к врачуСегодня мобильный комплекс НКМЦ им. Круглой будет работать в Ливнах. Бригада прибудет в город к 11 часам.
Прием продлится до трех часов дня. Чтобы привести ребенка на осмотр, записываться заранее не нужно, главное – не забыть документы. Маленьких пациентов обследуют специалисты разного профиля – педиатр, невролог, хирург, стоматолог, травматолог и другие врачи. Можно будет сдать анализы и пройти исследование на аппарате УЗИ.
Разместиться выездная приемная на территории ливенской детской поликлиники по адресу: г. Ливны, ул. Гайдара, д. 9
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